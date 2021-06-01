شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: مصر تسلمت ٣٨١ عربة ركاب جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إجمالي العربات الجديدة التي تسلمتها مصر حتي الان بلغت 381 وذلك بعد وصول ال 28 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأضاف أن باقي العربات سيصل على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد مشيرًا إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

وأشار «الوزير» إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، كما أن العربات الجديدة التي تصل تدخل الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، ليرصد المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.