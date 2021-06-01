شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة المشغولات اليدوية من ورد النيل وورق الموز في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن مديرية القوى العاملة ببني سويف انتهت من تنفيذ 4 دورات تدريبية نفذها مركز التدريب المهني التابع للمديرية بقريتي الحلبية وقرية قمبش، استفاد منها 90 متدربًا ومتدربة، في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومن خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك» التي تنفذها الوزارة.

سعفان : صناعة المشغولات اليدوية من ورد النيل وورق الموز ببنى سويف

وقام مدير المديرية الدكتور محمد أنور بتسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية الأربعة التي انتهت بمركز التدريب المهني على مهن التريكو اليدوى، والمشغولات اليدوية من ورد النيل وورق الموز للمتدربين بعد انتهاء التدريب وعقد الاختبار النهائي.

ولفت إلى أن الدورة مدتها شهر كامل، بالنسبة لمهنة المشغولات اليدوية، وشهر ونصف الشهر بالنسبة لمهنة التريكو اليدوي، بمعرفة مدربين مؤهلين في تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة.

وأشار إلى أن الوزير كان قد وجه بضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين والمتدربات في الدورة الواحدة، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

سعفان : صناعة المشغولات اليدوية من ورد النيل وورق الموز ببنى سويف

سعفان : صناعة المشغولات اليدوية من ورد النيل وورق الموز ببنى سويف