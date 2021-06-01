شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع «القومى للمرأة» ..«الأسقفية» تنظم لقاء عن أهمية الحصول على اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز التنمية الأسقفية بمجتمع مدينة السلام لقاء توعية للأهالى عن أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا حيث تم عرض الفئات الأكثر أولوية لتلقى اللقاح وأبرز الشائعات عن التطعيم ضد الفيروس وكيفية الرد عليها ودور المجلس القومى للمرأة في الدعوة للحصو ل على اللقاح.



من جانبه أوضح دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية: حضر اللقاء 15 سيدة من الأهالي اللاتي أظهرن استجابة لمعرفة كيفية التسجيل للحصول على اللقاح إذ تم الاتفاق على أن يقوم المركز بتسجيل أسماء السيدات والعائلات التي تريد تلقي اللقاح مع إمكانية قيام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز لتنظيم حملة تطعيم بالمنطقة لمن قاموا بالتسجيل من أهالى مدينة السلام.

يذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هي الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر.