شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد سير امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية 2020/2021 في جولة تفقدية لمدرستي الشهيد مجدى كامل الدسوقي الإعدادية المشتركة بالخزان غرب، وأيضاً الشهيد فريد عبدالظاهر بصحاري، رافقه خلالها وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد قبيصي .

واطمأن اللواء أشرف عطية على تطبيق إجراءات مجابهة كورونا من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الواقية داخل وخارج اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان، مطالباً بتوفير كافة وسائل التهوية والمبردات لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تنفيذ أعمال التطهير والرش والتعقيم لكافة اللجان الامتحانية عقب خروج الطلاب من اللجان وقبل دخولهم لها للحد بالشكل المطلوب من انتشار فيرس كورونا.

ومن جانبه، أوضح خالد قبيصي أن ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية سيستمر من اليوم الأول إلى 8 يونيو الجاري، وذلك داخل 293 لجنة امتحانية بإجمالي 25 ألفًا و594 طالبًا وطالبة، وتطبيقاً لإجراءات التباعد فإن عدد الطلاب لا يتعدى 14 طالبًا وطالبة في كل لجنة.