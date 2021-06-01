شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات لاكتشاف المواهب الرياضية بقرى شبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت مديرية الشباب والرياضة في القليوبية عدة ندوات تثقيفية وتوعوية لنشر الفكر الرياضي بمراكز الشباب الخاضعة للتطوير بمبادرة «حياه كريمة» بإدارة شبين القناطر بمركز شباب عرب جهينة.

حضر الندوات الدكتور خالد صيام وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور احمد نبيل بقسم الادارة الرياضية، وشاكر محمد مدير إدارة شبين القناطر.

قال «الصبروط» إن الندوات تهدف لاكتشاف المواهب الرياضيّة في مجال كرة القدم، من خلال الاستعانة بخبرات المتختصّصين في اكتشاف الموهوبين رياضيّاً ورعايتهم.

وتأتى الندوات برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ندوات لاكتشاف المواهب فى شبين القناطر

ندوات لاكتشاف المواهب فى شبين القناطر

ندوات لاكتشاف المواهب فى شبين القناطر

وفى السياق، نفذت مديرية الشباب والرياضة ندوة دينية عن تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب بالقليوبية On line عبر تقنية Zoom.

حضر الندوة الشيخ محمد إمام رئيس قسم الإرشاد الديني والثقافي بمديرية اوقاف القليوبية وتحدث عن تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الابتلاء وتعريفه وذكر أنواعه وتوضيح بعض الامثلة للابتلاءات وربط احد ابتلاءات في واقعنا الحاضر وهو فيرس كورونا المستجد وكيفية مواجهته، والتعامل معه حتي ينجينا الله سبحانه وتعالى منه.