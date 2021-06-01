تعليم القاهرة : اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون شكاوى و14 طالب باللجنة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) امتحانات الفصل الدراسى الثاني بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2020/2021 وبلغ عدد الطلاب (82030) طالب وعدد (76766) طالبة بمجموع (158796) طالب وطالبة داخل (751) لجنة، وحالتان مرضيتان بمستشفي 57357 حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والرياضية) الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9.00 إلى الساعة 11.30 صباحا.

وتفقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ، ومحمد عطية وكيل أول الوزارة مديرالمديرية سير اللجان الامتحانية في اليوم الأول للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2020/2021 بلجنة مدرسة (نوبار الإعدادية بنات) التابعة لإدارة عابدين التعليمية حيث أدي الامتحان باللجنة 125 طالبة من بينها 5 حالات دمج ولجنة مدرسة (الشهيد محمد هاني مصطفي يونس " المقريزي سابقاً") التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية حيث أدي الامتحان باللجنة 185 طالب وطالبة من بينها 1 حالة دمج و1 حالة خاصة واطمأنا خلالها على حسن سير اللجان الامتحانية واستعدادها لاستقبال الطلاب.

واطمأن المحافظ ومدير المديرية على أداء الطالبة للامتحان وسأل محافظ القاهرة الطلبة عن الاسئلة الامتحانية وكانت اجابة الطلبة مطمئنة. وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة امتحانات بها واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أي شكاوى.

وتفقد مدير المديرية اللجان قبل دخول الطلبة واطمأن علي جودة الاضاءة ومناسبة المقاعد للطلبة في الشهادة الاعدادية وتوفيرالمناخ المناسب واتخاذ كافة الإجراءات

الاحترازية والوقائية والتزام الجميع بارتداء الكمامات ومسافات التباعد بحيث تشمل كل لجنة عدد 14 طالب فقط.

وتنتهي امتحانات الشهادة الاعدادية يوم الاثنين الموافق 7/6/2021. ومن ناحية أخرى تابع عطية أعمال الامتحانات منذ الساعات الأولي قبل فجر اليوم حيث توجه للمطبعة السرية وتأكد من استلام جميع اللجان لأوراق الأسئلة.

كما وجه غرفة العمليات المركزية والتى تم تشكيلها بالمديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات لتلقى كافة الشكاوى والتساؤلات كما تابع لجنة مكافحة الغش الالكترونى.

وجاءت ورقة امتحان اللغة العربية عبارة عن ورقة واحدة منسقة والخط واضح وكبير بها جميع الأسئلة، كما جاءت الأسئلة واضحة شاملة لجميع اجزاء المنهج ومرتبة ومتنوعة تقيس الفهم والتذكر والاستنتاج والمهارة العليا لدي الطلاب وتنوعت الاسئلة بين المقالية والموضوعية وقياس كل مستويات المعرفة المختلفة ومناسبة للوقت المحدد للاجابة ويسمح بالمراجعة.

تعليم القاهرة : اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون شكاوي و14 طالب باللجنة

تعليم القاهرة : اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون شكاوي و14 طالب باللجنة

تعليم القاهرة : اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون شكاوي و14 طالب باللجنة

تعليم القاهرة : اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون شكاوي و14 طالب باللجنة

تعليم القاهرة : اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون شكاوي و14 طالب باللجنة

تعليم القاهرة : اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون شكاوي و14 طالب باللجنة

تعليم القاهرة : اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون شكاوي و14 طالب باللجنة

تعليم القاهرة : اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية بدون شكاوي و14 طالب باللجنة