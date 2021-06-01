شكرا لقرائتكم خبر عن تحقق 3 تنبؤات للعرافة البلغارية في 2021: «ظهور الفطر الأسود وتحور كورونا» وهذا ما تبقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مازالت «بابا فانجا» المعروفة بلقب العرافة العمياء تثير الجدل حول تنبؤاتها التي أطلقتها قبل أكثر من 24 عاما ومازالت محل خلاف بين المؤيدين والمعارضين، ومع بداية النصف الثاني من عام 2021، ترصد المصري اليوم في هذا التقرير ما تحقق من نبؤات العرافة العمياء لعام 2021 وما لم يتحقق.

الفطر الأسود:

في مطلع العام الجاري نشرت صحيفة «ديلى ميل البريطانية» تقريرا عن أبرز توقعات العرافة البلغارية للعام 2021، وكان أولها وباء جديد يضرب جميع دول العالم مختلف عن فيروس كورونا، وهو ما يشير إلى مرض الفطر الأسود الذي بدأ في الظهور مؤخرا على المتعافين من فيروس كورونا، رغم تأكيد الأطباء على أنه مرض موجود منذ سنوات طويلة.

تحور فيروس كورونا:

وفي توقعاتها قالت بابا فانجا أن فيروس كورونا الذي ظهر في أواخر عام 2019 واستمر في 2020، سيتفاقم في 2021 وحسب التقرير الذي نشرته العديد من الصحف الأجنبية منها ديلي ميل وذا صن، قالت العرافة البلغارية على وجه التحديد أن الوباء سيتفاقم في هذا العام، وهو حدث بالفعل بعد ظهور سلالات متحورة من كوفيد 19، وحذر عالم أوبئة أمريكي أمس من احتمالية ظهور كوفيد 25 وكوفيد 32.

الصاروخ الصيني:

وتحدثت بابا فانجا عن كوارث سيشهدها العالم في 2021 وبأن تنينا سيسيطر على البشرية، في إشارة إلى الصين وتعاظم قوتها التكنولوجية والصناعية، وهو ما ربطه البعض بالصاروخ الصيني الذي أطلقته الصين وفقدت السيطرة عليه، وظل هو حديث العالم لعدة أيام خوفا وترقبا من سقوطه واحتمالية تدميره للمنطقة التي سيقع فيها، قبل أن يسقط الصاروخ بالفعل في مياه المحيط الهندي.

ما لم يتحقق من نبؤات العرافة البلغاية:

كثير من التوقعات ما زالت في خزانة العرافة البلغاية لعام 2021 لم تتحقق وهي بسحب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية:

- ظهور حياة على كواكب مختلفة عن الأرض.. وتواصل أهل الأرض مع علماء روحانيين.

- مرض غامض يصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

- انهيار الاقتصاد الأوروبي.

- محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

- التوصل إلى علاج لمرض السرطان الذي حير البشرية طوال سنوات.

- الاعتماد على الطاقة الشمسية وتوقف إنتاج البنزين.

من هي العرافة العمياء:

- اسمها الحقيقي فانجيليا جوشتيروفا، واشتهرت باسم بابا فانجا

- ولدت عام 1911 في مقدونيا وتوفت في عام 1996 بعد إصابتها بسرطان الثدي.

- نشأت في مزرعة وفقدت البصر بسبب عاصفة ترابية.

- اشتهرت بالقدرة الخارقة على التنبوء، وقال معجبيها إن معظم توقعاتها تحدث حتى الآن.

- ادعت بقدرتها على الشفاء وجذبت حولها آلاف المعجبين بها وزارها كبار القادة والشخصيَّات والعامة.

- تم تحويل منزلها إلى مُتحف وتم فتحه للزوار في العام 2008.