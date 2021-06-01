شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لجنة امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة التجريبية الانجليزية بحوض الدرس لمتابعة سير الامتحانات في اليوم الأول.

وأشاد المحافظ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي جرى اتخاذها داخل اللجان بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة، ووجه بتوفير المناخ الملائم لراحة الطلاب ومراقبي اللجان.

كما وجه صقر خلال الجولة بالتأكد من فحص الطلاب والملاحظين وقياس حرارة كل المترددين على اللجان قبل دخول المدرسة.

وقال محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم إن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 12610 طالب داخل 83 لجنة مقسمة 37 لجنة بإدارة شمال و 31 لجنة بإدارة جنوب و 15 لجنة بإدارة الجناين.

رافق المحافظ نائبه الدكتور عبد الله رمضان، وخالد سعداوي السكرتير العام، والعميد إيهاب حسن السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس وعدد من قيادات المحافظة والتعليم.