شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الأسقفية تنظم لقاء توعية عن أهمية التطعيم بلقاح كورونا بالتعاون مع القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز التنمية الأسقفية بمجتمع مدينة السلام لقاء توعية للأهالى عن أهمية الحصول على لقاح فيروس كورونا حيث تم عرض الفئات الأكثر أولوية لتلقى اللقاح وأبرز الشائعات عن التطعيم ضد الفيروس وكيفية الرد عليها ودور المجلس القومى للمرأة فى الدعوة للحصول على اللقاح.



لقاء السيدات

ومن جانبه أوضح دكتور ماجد موسى مدير مؤسسة الرعاية الأسقفية: حضر اللقاء 15 سيدة من الأهالي اللاتي أظهرن استجابة لمعرفة كيفية التسجيل للحصول على اللقاح إذ تم الاتفاق على أن يقوم المركز بتسجيل أسماء السيدات والعائلات التي تريد تلقي اللقاح مع إمكانية قيام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المركز لتنظيم حملة تطعيم بالمنطقة لمن قاموا بالتسجيل من أهالى مدينة السلام.

وتعتبر مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية "الابيسكوكير" هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر.