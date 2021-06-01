شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى شركة المترو منعت تزوير تذاكر الركاب والاشتراكات والتلاعب بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو أن تذاكر الركاب والاشتراكات مصممة بشكل يمنع تزويرها والتلاعب بها من قبل أى شخص من خلال البيانات المسجلة على كل تذكرة أو اشتراك سواء محملة على كروت ذكية أو مجرد تذاكر ورقية.

وأضافت شركة المترو أن تصميم التذاكر والاشتراكات يعتمد على تحميل 3 بيانات على الشريط الممغنط الموجود على التذكرة أو الاشتراك لمنع تزويرها والتلاعب بها أو محاولة استخدامها أكثر من مرة أو تخطى الفترة المسموح للراكب التواجد خلال فى المترو.

وأوضحت شركة المترو أن جميع التذاكر والاشتراكات تحمل شريط ممغنط مسجل عليه تاريخ إصدار التذكرة وعدد المحطات المسموح استقلالها بها وسعر التذكرة.

وأشارت مصادر مسئولة بشركة المترو إلى أنه خلال استخدام التذاكر أو الاشتراكات فى عبور البوابات الإلكترونية الموجودة بالمحطات يتم قراءة هذه البيانات ويتم كشف أى تزوير بها أو أى راكب مخالف لعدد المحطات المسموح له استقلالها أو الوقت المحدد له التواجد داخل المحطات المحدد بساعتين كحد أقصى.

ولفتت المصادر إلى أن البيانات المسجلة على الشريط الممغنط بالتذاكر والاشتراكات غير مرئية وتستهدف تحقيق الانضباط داخل مرفق المترو، مشددة على أنه يجب على الراكب الاحتفاظ بالتذكرة والاشتراك طوال التواجد بالمترو حتى لا يتعرض للغرامة فى حالة فقدها.