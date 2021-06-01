شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ صرف زيت الطعام على البطاقات بسعر 21 جنيها للزجاجة اللتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، طرح عبوة زيت الطعام بالتموين 800 ملى بسعر 17 جنيها، وعبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك على بطاقات التموين.

وقررت وزارة التموين، تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ، وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصرى، حتى يمكن مواجهة أى أزمات أو اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى أو إغراق سلعى أو ندرة سلعية.

كان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد توافر احتياطى استراتيجى آمن من الزيوت لمدة 5 شهور وفقًا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطى كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى الشركات.

وأشار وزير التموين، إلى عدم وجود أى أزمات أو اختناقات فى وفره وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حاليًا من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائى والتى تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين (21 – 23) جنيها للزجاجة 1 لتر.