شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يطالب المجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولى بتكثيف الجهود لتحقيق السلام الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المجموعة العربية المشاركة فى أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى اجتماعها التنسيقى الأول برئاسة الدكتورة لمياء اليمنى، وزيرة العمل فى لبنان ورئيس المجموعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور فايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية ومشاركة أطراف العمل الثلاث، الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال العرب.



جانب من الاجتماع

استعرض الاجتماع جدول أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولى مؤكدين على أهمية المشاركة الفاعلة لخدمة قضايا الوطن العربى فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية والعمل على مساندة الجهود لدعم الشعب العربى الفلسطينى وتوفير احتياجات إعادة تعمير غزة وغيرها من المدن الفلسطينية.

وفى مداخلته أمام المجموعة العربية قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن القضايا المعروضة على المؤتمر الدولى تحتاج منا جميعا الدعم والمساندة وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطينى مطالبا المجموعة العربية بتكثيف نشاطها داخل أروقة المؤتمر من أجل الحصول على المساندة الدولية لحقوق الشعب الفلسطينى حتى تتحقق لهم بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى الجهود التى تقودها مصر وأشقاءها من الدول العربية والصديقة نحو السلام ومواصلة الحوار العربى الإسرائيلى.



جانب من الاجتماع

وأشار المراغى إلى التحديات التى تواجه أمتنا العربية فى اليمن وليبيا ولبنان وسوريا والعراق إضافة إلى ما تواجهه مصر والسودان من تعنت أثيوبى فى إجراءات ملء سد النهضة وقال نحن نحتكم إلى القانون والمساندة الدولية حرصا على مصالح الدول الثلاث.