شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التدخين يضعف مناعة الجسم ويعرضه للإصابة بالأمراض.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يسهم في ضعف المناعة وهو ما يقلل من مقاومة الجسم للأمراض خاصة فيروس كورونا، موجهة رسالة للمدخنين قائلة: "بنفكر كل مدخن إن من غير السيجارة، مناعتك هتفضل قوية وهتقدر تحارب الأمراض وخاصةً فيروس كورونا".

وطالبت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالإقلاع عن التدخين لحماية الأشخاص من المضاعفات الخطرة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن المدخنين من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.



وقالت وزارة الصحة والسكان، إن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا .



وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.











