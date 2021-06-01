شكرا لقرائتكم خبر عن "اكشف واطمن".. حملة لتسجيل منتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر وأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، من محافظتى الأقصر وأسوان حملة الكشف الطبى المجانى لأهالى جنوب الصعيد تحت شعار "اكشف واطمن"، وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظتين يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أن الحملة تستمر لمدة 30 يوم على مدار شهر يونيو، تم إطلاقها بالتعاون مع أحد شركات الحلول الرقمية، وتهدف الحملة إلى الكشف المجانى على المواطنين فى المناطق البعيدة والنائية بمحافظتى أسوان والأقصر، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وأضاف البيان، أنه تم الدفع ب4 سيارات متنقلة مجهزة كعيادات للكشف الطبى المجانى على قاطنى إقليم جنوب الصعيد بمحافظتى الأقصر وأسوان على مدار 30يوم، وذلك بواقع سيارتين لكل محافظة يتم من خلالها إجراء 10فحوصات طبية، وذلك يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا، طوال فترة الحملة.

وأشارت الهيئة فى بيانها، اليوم، إلى أن حملة الفحص الطبى المجانى "اكشف واطمن" من خلال العيادات المتنقلة، تهدف إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، وتشمل "كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن"، وفى حال اكتشاف ارتفاع فى ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر فى الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التى تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظتى الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.



ونوه البيان، إلى أن فعاليات التوعية والتسجيل ستتم بالتوازى مع أعمال حملة "اكشف واطمن" للفحص الطبى المجانى بمحافظتى الأقصر وأسوان، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية شهر يونيو 2021، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحى الشامل، فضلًا عن استكمال تسجيل باقى المواطنين من قاطنى المحافظتين واللذين لم يقوموا بالتسجيل ضمن منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتهم.

واستطرد البيان: من المقرر أن تتمركز العيادة المتنقلة الأولى بمحافظة أسوان وفقًا لجدول زمنى نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، بعدة مناطق بمحافظة أسوان تشمل "الكوبانية، البيجوم، المقلة، بهاريف، نجع الكسارة، الصداقة، خور عواضة، بنان بحري، الرقبة، المنثورية قبلي، الجعافرة، بلانة، الامبركمب، المضيقط، الحكة، خريت2، جعفر الصادق، الكفور، منيحة، الإصلاح المنشية غرب، الحجر بحري، الكيال، العقيبة، الكلح شرق، الليلية بحري، الشرقا، الصعايدة قبلي، العوضلاب، الكلح غرب)، أما العيادة المتنقلة الثانية بمحافظة أسوان تغطى مناطق ( السيل، كيما العزب، أبوسمبل، الصداقة القديمة، السد العالى الكرور، أطلس، الشيخ إبراهيم، نجع ونس، الشطب، بلانة ثالث، دار السلام، السيالة، أبو هور، المركز الطبي، المساعيد، منشية الرغامة، اقليت، المربعات والإسكان، العتمور المستجد، مزرعة الرديسية، خور الزق، البحيرة، عبادي، رعاية الطفل، الرمادى قبلي، الغوالية، الرمادى بحري، المريناب".

وتابعت الهيئة فى بيانها أن العيادات المتنقلة بمحافظة الأقصر ستتواجد عند الوحدات الآتية "أبو طربوش، آل عثمان، حاجر المحاميد، العديسات قبلي، البغدادي، الحبيل، توماس2، الشيخ موسى، البعيرات، منشية النوبة، الرزيقات بحري، الأقالتة، منشأة العماري"، ولفت البيان أن هذه الوحدات تغطى مراكز "الزينية، القرنة، أرمنت، الطود، البياضية، اسنا، البندر"، وذلك وفقًا للجدول الزمنى الذى نشرته الهيئة على صفحتها على فيس بوك.

واختتم البيان: بالإشارة إلى الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتشمل بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط، مؤكدًا أن تلك العيادات المتنقلة يتم من خلالها أيضًا استكمال إجراءات التسجيل فى المنظومة الجديدة، إلى جانب قيامها بالكشف الطبى المجانى على المواطنين تحت شعار "اكشف واطمن".



اكشف واطمن.. حملة لتسجيل المنتفعين التأمين الصحى الشامل بالأقصر وأسوان



اكشف واطمن.. حملة لتسجيل المنتفعين التأمين الصحى الشامل فى الأقصر وأسوان