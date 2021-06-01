شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تخصص خطا ساخنا للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنها خصصت خط ساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين برقم 16805 على أن يقدم كل الاستفسارات بالمجان للراغبين فى الإقلاع عن التدخين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المدخنون عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا حال الإصابة بالفيروس، ودعت المدخنون للإقلاع عنه سريعا، وأضافت: "اقلع عن التدخين واحمى نفسك من مضاعفات كورونا".

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن المدخنون من مرضى القلب والجهاز التنفسى أكثر عرضة للإصابة بالأعراض الشديدة عند الإصابة بفيروس كورونا مطالبة بالإقلاع عن التدخين تماما.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن السيجارة تخنق الرئتين وباقى أجهزة الجسم، وتمنع عنها الأكسجين اللازم لنمو وظائفها على النحو السليم، ونصحت بالتوقف الفورى عن التدخين، لافتة إلى أن التدخين يضر رئتيك ويزيد من احتمالية إصابتك بمضاعفات فيروس كورونا وطالبت بالتوقف عنه سريعا .



وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالمحافظة على الصحة، مع الإقلاع عن التدخين، حيث كانت قد حذرت وزارة الصحة والسكان، من مخاطر تعرض غير المدخنين لنواتج احتراق تبغ المدخنين، التى تحولهم لمدمنين سلبيين.