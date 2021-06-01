شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تصدر العدد التاسع والعشرين من مجلة "مصر معاك" مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد التاسع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، نستعرض فيها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وتطبيق "اتكلم عربي" في مرحلته الأولى.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها مشروعات توسعة قناة السويس ومجمع الوثائق المؤمنة الذي تم إطلاقه مؤخرا.

وتعرض المجلة في هذا العدد أيضًا، كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وما تم من جهود وتعاون وحوار الخبراء حول التطبيق، وآراء المتخصصين وقادة الرأى حول المبادرة.

كما يقدم العدد نماذج بارزة لعدد من المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات في مجالهم، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.