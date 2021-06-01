شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية والأسرية بـ500 عمل للمنافسة بـ100 جائزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إدارة النشاط الفنى والثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان معرض الفنون التشكيلية والأسرية ال 46، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ماجد نجم، في بيان للجامعة اليوم، الثلاثاء، أهمية الأنشطة الفنية والثقافية التى تثرى الروح والوجدان وتبرز الجمال وتساهم فى استغلال الطاقات وتبادل الخبرات واكتساب المهارات والعلاقات الإنسانية الجديدة.

وافتتح المعرض الدكتور حسام رفاعى والذى يضم أكثر من 500 عمل فنى واشترك فيه حوالى 260 طالب وطالبة من 10 كليات متخصصين وغير متخصصين للمنافسة على 100 جائزة لكلا المجالين (الفنون التشكيلية والفنون الأسرية)، وقد أشاد بالأعمال الطلابية التى تنم عن حس فنى وراقى ومبدع لطلاب جامعة حلوان، فى ظل اجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحضر المعرض راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، طارق محمد عرفان مدير إدارة النشاط الفنى والثقافي، والعديد من طلاب الجامعة من المتخصصين وغير المتخصصين .