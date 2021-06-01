شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تنفذ 4 دورات تدريبية على مهن التريكو والمشغولات اليدوية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة ببنى سويف انتهت من تنفيذ 4 دورات تدريبية نفذها مركز التدريب المهنى التابع للمديرية بقريتى الحلبية و قرية قمبش، استفاد منها 90 متدرباً ومتدربة، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك" التى تنفذها الوزارة.

وقام مدير المديرية الدكتور محمد أنور، بتسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية الأربعة التى انتهت بمركز التدريب المهنى على مهن التريكو اليدوى، والمشغولات اليدوية من ورد النيل وورق الموز، للمتدربين بعد انتهاء التدريب وعقد الاختبار النهائى .

ولفت إلى أن الدورة مدتها شهراً كاملاً، بالنسبة لمهنة المشغولات اليدوية، وشهر ونصف الشهر بالنسبة لمهنة التريكو اليدوي، بمعرفة مدربين مؤهلين فى تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة .

وأشار أن الوزير كان قد وجه بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربين والمتدربات فى الدورة الواحدة، فضلا عن توقيع الكشف الطبى على المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية، والتأمين على المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التى يحتاجها المتدرب فى أثناء التدريب.