شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الاليات الإلكترونية المختلفة على مستوى الشركات فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه فى نطاق قطاع البحر الأحمر التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والذى يضم كل من الغردقة، سفاجا، القصير ورأس غارب والمناطق المحيطة بهم ويبلغ عدد المشتركين به حوالى (250 الف) مشترك، فقد تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى حوالى 300 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد وعمل عدد من التوسعات :

- 3 موزعات جهد متوسط 55 محولا وأكشاك قدرات مختلفة . 5 سكينة هوائية جهد متوسط. 20 وحدة ربط حلقى جهد متوسط . 1660 عامود هوائى جهد متوسط . 100 كم خطوط هوائية جهد متوسط . 300 كم كابلات أرضية جهد متوسط . 150 كم كابلات أرضية جهد منخفض . 60 صندوق توزيع جهد منخفض .

وأكد شاكر، على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، موكدا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على اسبابها لتفادى تكرارها فى المستقبل، مؤكداً على أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أكد وزير الكهرباء، ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.