شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الجيزة تفاجئ الأطفال ببدالات نهرية بـ10 جنيهات فقط.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت حديقة الحيوان بالجيزة، التشغيل التجريبى لمشروع البدلات النهرية لأول مرة ، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وتتضمن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، وتم تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات "مياه" لإضفاء نوع من الترفيه على الأطفال .

وداخل منطقة البدلات النهرية مجموعة من الغطاسين المدربين لحماية الأطفال، فضلا عن توفير جواكت أماكن للاطفال، مما يضفي جانب من الحماية والأمان لدى الأطفال.

وشهدت اليوم الأول من الافتتاح التجريبى لمشروع البدلات النهرية، اقبال كبير من الأطفال والعائلات ، خاصة وأن المشروع يوفر بدالات كبيرة مخصصة للعائلات.



أحد الأطفال يستعد لركوب البدالات النهرية



بدالات نهرية بحديقة الحيوان للأطفال بـ 10 جنيه فقط



بدالات نهرية بحديقة حيوان الجيزة للأطفال بـ 10 جنيه فقط



بدالات نهرية بحديقة حيوان الجيزة للأطفال



بدالات نهرية فى حديقة الحيوان للأطفال



بدالات نهرية فى حديقة الحيوان



حديقة الحيوان بالجيزة