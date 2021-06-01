القوى العاملة: "مهنتك مستقبلك" تستهدف توفير فرص للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص

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القاهرة - سامية سيد - تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى إطلاق وحدات تدريب متنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات على مرحلتين، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن مديرية القوى العاملة بالمنوفية سلمت شهادات إتمام الدورة التدريبية لـ 96 متدرباً على مهنة "التفصيل والحياكة "، بمراكز التدريب المهنى بقرية منوف وسرس الليان، واستمرت شهرا كاملا بـ 100 ساعة تدريبية بحضور ممثلين عن مصنعى ناهد عبد الواحد الشافعى ومصنع حسن مدين بمنوف.

ومن جانبه قال على حامد الزقم مدير المديرية : أنه تم تسليم المتدربين شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، والتى تسمح لهم بإضافة المهنة فى بطاقة الرقم القومى وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى .

وتابع قائلا : إن التدريب على مهن يحتاجها سوق العمل فى المحافظة يؤكد على إهتمام الوزارة بدراسة سوق العمل والمهن المطلوبة فى كل المحافظات، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب بعد انتهاء التدريب بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص الموجودة داخل كل محافظة، مؤكدا أنه تم مراعاة تخفيض الأعداد والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وكافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



كما حضر التسليم ممثلين عن مصنعى ناهد عبد الواحد الشافعي، ومصنع حسن مدين بمنوف والذين رحبوا بتوفير فرص عمل لخريجى مراكز التدريب التابعة للمديرية برواتب مناسبة، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات، وأبدوا اعجابهم بمستوى التدريب الموجود، وثمنوا الجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل، وكذلك استعدادهم لاستيعاب كافة الأعداد التى تتخرج من مراكز التدريب التابعة للمديرية وتوفير كافة التسهيلات والامتيازات لهم .