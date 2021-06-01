شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الشباب العربى والإفريقى يطلق منحة ناصر للقيادة الدولية فى نسختها الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مكتب الشباب العربى والإفريقى اليوم، الثلاثاء، أولى فعاليات منحة جمال عبد الناصر للقيادة الدولية بنسختها الثانية تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب "بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وزارة الخارجية المصرية، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة 100 قيادة شبابية على مستوى القارات الثلاثة "أفريقيا - آسيا - أمريكا اللاتينية" بحضور 50 .

واستهلت الوفود زيارتها اليوم، الثلاثاء، بزيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر ، تعرفوا على البداية الفعلية لتحويل المنزل الى متحف عام 2014 بعد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه كرئيس للجمهورية، معربين عن احترام مصر والمصريين لتاريخهم ودور زعمائهم الذين أخلصوا لها، مشيرين خلال تفقدهم أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن زعيمًا وقائدًا مصريًا وعربيًا فقط لكنه أحد الزعماء الافذاذ فى تاريخ الإنسانية كلها خلال القرن العشرين.

كما تعرف الوفود على كم الإنجاز الثقافى القومى المصرى والذى يوثق مسيرة الزعيم جمال عبد الناصر وكم قدم وكافح وضحى هذا الزعيم والذى يعد رمز من رموز مصر الوطنية.

وقامت الوفود بتفقد كافة إرجاء المتحف والذى يشمل على المدخل والاستقبال وبهو المتحف، وشهدوا المبنى فى صورته الحالية حيث يحتضن المتحف المكتب الرئاسى والصور العملاقة ومقتنيات الزعيم جمال عبد النّاصر من هدايا وخطابات والتقطوا الصور التذكاية .

ويشارك فى المنحة شباب من دول "ليبيريا،فلسطين،مالي،توجو،الأردن،لبنان،ليسوتو،غينيا،الصين، البرازيل،زمبابوي،ناميبيا،موريتانيا،إفريقيا الوسطي، نيبال، كوديفوار، سريلانكا، مالاوي، بوركينا فاسو، كوليمبيا، بروندي، السعودية، باكستان، العراق، الكونغو الديموقراطية، الصومال، زامبيا، بنجلادش، روسيا، افغانستان، اوزبكستان، اذربيجان، الكاميرون، الجزائر، ليبيا، غانا، تشاد، رواندا، تنزانيا، كينيا، أوغندا، السنغال، جنوب السودان، نيجيريا، جنوب إفريقيا، السودان، المغرب، تونس ، المكسيك، الإكوادور"

الجدير بالذكر أن منحة ناصر للقيادة الدولية تعد استكمالا لجهود الدولة المصرية عقب رئاستها للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019 فى القيام بدورها المنوط فى تعزيز دور الشباب الأفريقى من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة الى تمكينهم فى المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، كما تعتبر إحدى آليات تنفيذ لكل من رؤية مصر 2030، المبادئ العشرة لمنظمة التضامن الافروآسيا، أجندة أفريقيا 2063، أهداف التنمية المستدامة 2030، الشراكة الجنوب الجنوب، خارطة طريق الاتحاد الإفريقى حول الاستثمار فى الشباب وميثاق الشباب الافريقي.

وتم تنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة فى يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتى استهدفت القيادات الشابة ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والفاعلة داخل مجتمعاتهم من أجل نقل التجربة المصرية التنموية فى رسوخ المؤسسات وبناء الشخصية الوطنية.



إحدى المشاركات خلال زيارة زيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر



زيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر



المشاركون فى المنحة خلال زيارة زيارة متحف الزعيم جمال عبدالناصر