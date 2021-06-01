شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى ينعى وفاة الدكتورة سامية التمتامى إحدى رائدات علم الوراثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمزيد من الحزن العالمة المصرية العالمية الدكتورة سامية التمتامى التى وافتها المنية صباح اليوم، الثلاثاء، وهى مؤسس شعبة الوراثة البشرية في مصر ومن رواد علم الوراثة البشرية حول العالم، وصاحبة أكبر مدرسة علمية فى مجال الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم تخرج منها ما يقرب من 100 أستاذ وباحث يمثلون الكتلة الحرجة من خيرة العلماء المصريين فى الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم، واكتشفت الراحلة أكثر من أربعين مرضاً وراثياً مسجلاً باسمها في المراجع العلمية العالمية وتُعرف بـ Timtamy Syndrome.

والدكتورة سامية التمتامى حاصلة على جائزة النيل والدولة التقديرية والعديد من الأنواط والأوسمة وتم اختيارها ضمن أكثر 50 شخصية مؤثرة عام 2017، وكان آخر أعمالها مشاركتها كعضو فى مجلس برنامج الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين بأكاديمية البحث العلمى، والذى اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروعا قوميا فى الأول من مارس 2021.