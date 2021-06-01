مُوثق اليدين بالحبال.. ضبط سباك اقتحم منزل وسرق صاحبه بالإكراه في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية، في ضبط سباك؛ لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مسكن بالإكراه.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا من إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم، بورود اتصال هاتفي لها من شقيقة جارها المقيم بذات العقار، وطلبت منها الاطمئنان على شقيقها نظراً لغلق هاتفه المحمول، فقامت بالتوجه للشقة محل سكنه إلا أنه لم يستجيب فاستعانت بالجيران، وقاموا بكسر باب الشقة وفوجئوا به مُوثق اليدين بالحبال فقاموا بفك وثاقه.

بالانتقال وسؤاله قرر بأنه حال تواجده بالشقة فوجئ بقيام شخص مجهول بطرق باب شقته، وقرر له أنه يعمل بالسباكة وعما إذا كان يريد القيام ببعض أعمال السباكة بالشقة خاصته، فقرر له بعدم حاجته لذلك فقام بالدلوف للشقة وتوثيقه وسرقة (مبلغ مالي - هاتف محمول - بعض المشغولات الفضية) ولاذ بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، أسفرت جهوده أن مرتكب الواقعة (سباك- له معلومات جنائية- مقيم بالشارع محل البلاغ).

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لعلمه بإقامة المجني عليه بالشقة بمفرده واحتفاظه بمبالغ مالية وأرشد عن المسروقات وهاتف محمول قام بشرائه من المبلغ المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتخلصه من هاتف المجني عليه بإلقائه بالطريق العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.