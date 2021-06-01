كشف ملابسات سرقة 52 شاشة عرض بالإكراه في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة عدد من شاشات العرض بالاكراه، وضبط مرتكبي الواقعة ببني سويف.

تلقى مركز شرطة الواسطى بلاغًا من (مالك ومدير شركة للتجارة- سائق بذات الشركة، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بسرقة 52 شاشة عرض محملة على سيارة ربع نقل تابعة للشركة، قيادة الثاني حال قيام السائق بتوصيلها للعملاء بدائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السائق بالسيارة المشار إليها مُحملة بــ 52 شاشة عرض وتوجهه لتسليم شاشتين لشخص مقيم بدائرة المركز، والذي تعاقد مع الشركة من خلال اتصاله من هاتف محمول والتواصل مع المذكور على ذات الهاتف، حتى وصل السائق لمكان التسليم المتفق عليه وتقابل مع ذلك الشخص وبرفقته آخر بطريق فرعي لمحل سكن المُتصل وقاما بتهديده بسلاح ناري "فرد محلي"، واستوليا على الشاشات ووضعها على سيارة نصف نقل خاصتهما ولاذا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف، عن أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "له معلومات جنائية"- عامل، مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن المسروقات والسلاح الناري والسيارة المستخدمين في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.