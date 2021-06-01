بعد 5 وقائع.. ضبط عاطل سرق هاتف من منزل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطل؛ لسرقته هاتف محمول من داخل مسكن بمنطقة البساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من أحد المواطنين باكتشافه سرقة مبلغ مالي، هاتف محمول من داخل مسكنه بدائرة القسم، وأسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل - "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الهاتف المحول المستولى عليه، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكاب 4 وقائع مماثلة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط متحصلات نشاطه الإجرامي بمسكنه وضبط هاتف محمول وجهاز لاب توب لدى عميل له حسن النية.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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