ضبط شخصين قتلا مالك مطعم بسبب خلافات بينهم في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بأسيوط، من ضبط شخصين؛ يطلقان أعيرة نارية على أحد المواطنين لخلافات بينهم.

تلقت مباحث شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد المواطنين "مالك مطعم"، مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح متوفى إثر إصابته بعيار ناري.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، مقيمان بدائرة مركز الفتح، عقب قيامهما بالتعدي على المجني عليه بسلاح ناري كان بحوزتهما، وأحدثا إصابته التي أودت بحياته حال تواجده بدائرة القسم لخلاف سابق بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام و تم ضبطهما، واعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدا عن السلاح المستخدم (بندقية آلية - فرد محلي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.