السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين بمنطقة قصر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل متهم بالإتجار في المواد المخدرة.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه حال تفقد قوة أمنية للحالة الأمنية بمنطقة قصر النيل، لاحظ معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، أن المتهم ممسكًا بيده سلاحًا أبيض ملوحًا به، وبضبط المتهم وبتفتيشه عثر على 24 قرصا لعقار الأموتريل المخدر، وكمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ النقدي حصيلة تجارته في المواد المسمومة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.