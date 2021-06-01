محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على 3 أشخاص، بحوزتهم أدوية علاج كورونا قبل تهريبها للسوق السوداء بالنزهة.

معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة النزهة، أفادت تردد مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة بدائرة القسم، بحوزتهم كمية من العقاقير والأدوية المُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع لعلاج مصابي "فيروس كورونا"، والمحظور تداولها بالأسواق بقصد التصرف فيهم بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبط صاحب محل، و"زوجته"، ممرض بإحدى المستشفيات الخاصة كائنة بدائرة القسم، حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة الأول بدائرة القسم، بحوزتهم عدد من العبوات كبيرة الحجم لعقار خاص بعلاج مصابي فيروس كورونا.

وبمواجهتهم أقر المتهمان الأول والثانية بتحصلهما على المضبوطات من إحدى الصيدليات بمدينة الإسماعيلية، وتسليمها للثالث "كوسيط " بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.