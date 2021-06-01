"صوروه بيغسل المواعين".. تفاصيل التنمر على طفل سوداني في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، تفاصيل قيام 6 أشخاص (بينهم هارب) باحتجاز الطفل السوداني "أ. ك"، وابنة خالته وصديقتها داخل شقتهم بعين شمس، والاعتداء عليه بالضرب والتنمر.

وقال المجني عليه (15 سنة)، طالب بالصف الرابع الابتدائي في المدرسة السودانية، إنه في السادسة صباح 29 أبريل الماضي كان عائدًا من "عيد ميلاد" في منزل خالته ومعه ابنة خالته "أ. ج" وصديقتها "و. ا"، وفوجئ بعدة شباب في شارع أحمد إسماعيل ممسكين بـ"المطاوي"، ووجهوا السباب لابنة خالته واحتجزوها داخل منزلهم، فهرب منهم لكنهم تتبعوه وظلوا يوجهون السباب له.

وأضاف في التحقيقات - حصل الخليج 365 على نسخة منها - أن والدة المتهمين "قالتهم خليكوا انتوا مع الولد.. وأنا مع البنات" ثم صوروه فيديو "الموضوع فضل 3 ساعات.. ولما عرفوا إن فيه حكومة جاية نزلونا المنور، وهربنا".

وعما حدث داخل الشقة، قال الطفل المجني عليه إن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب بالأيدي وسبوه وتنمروا على بشرته ثم صوروه بالإضافة لحلاقة جزء من شعره بالمقص، بالإضافة لضرب ابنة خالته وصديقتها وحلاقة شعرهن.

بالإضافة إلى إجباره وابنة خالته وصديقتها على "تنضيف الشقة"، قائلًا: "أنا دخلوني المطبخ وخلوني أغسل أطباق.. ساعتها المتهم محمد سيد صورني وأنا بغسل المواعين وواحد تاني بيشتمني".

ونفى الطفل ما جاء في أقوال المتهم الأول محمد عبدالفتاح بمحضر تحريات معاون مباحث قسم عين شمس الرائد محمد عادل، بأنهم احتجزوه بعدما استدرج شقيقة المتهم الثاني عبدالرحمن سيد وفتاتين سودانية الجنسية لممارسة الجنس أعلى العقار سكنه، ما أثار حفيظة المتهم فقام بضربه وتصويره.

وخلال التحقيقات نفى المتهمون الأربعة قيامهم باحتجاز المجني عليهم وكذلك الاعتداء الجنسي على الفتاتين "كان برضاهم ومفيش اعتداء جنسي على "ويني" لأنه كان لديها الدورة الشهرية".