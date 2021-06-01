بخصوص الحذف العشوائي لبطاقات التموين.. برلماني يطالب بسرعة البت في طلبات التظلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن إجراءات نتائج التظلمات التي تقدم بها بعض المواطنين الخاصة بالحذف العشوائي لبطاقات التموين، وما يترتب عليها من آثار تنعكس على المواطنين وفئات محدودي الدخل وغير القادرين.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الفترة الأخيرة شهدت حذفًا عشوائيًّا لبعض المواطنين من بطاقات التموين، وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قِبل الوزارة لتدارك هذا الأمر؛ فإن الإجراءات والخطوات الخاصة بعودتهم إلى البطاقات مرة أخرى والبت في طلبات التظلم تسير ببطء؛ مما يترتب عليها حرمان الفئات المستحقة من الحصول على الدعم.

وشدد النائب على ضرورة وضع جدول زمني للبت في طلبات التظلم، وعدم ترك الأمر للعاملين؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، وفي حال ثبوت أحقية بعض المواطنين يجب سرعة صرف المستحقات التموينية بأية وسيلة لحين عودتهم إلى البطاقات مرة أخرى.

وأكد محسب أن الجميع مع التنقية وتنقيح جداول وكشوف الدعم حتى يصل إلى مستحقيه؛ ولكن لا بد أن تكون هناك دقة في عملية الحذف، وعدم الحذف قبل التأكد من التفاصيل المتعلقة بالمواطنين، وفي حال الحذف يجب سرعة البت في طلبات التظلم وعدم ترك المواطنين دون رد.

ونوه عضو مجلس النواب بأن ميكنة الخدمات وقاعدة البيانات الشاملة والمتكاملة سيكون لها دور كبير في وصول الدعم إلى مستحقيه، ولهذا يجب سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة؛ لدعم هذه الخطوة.