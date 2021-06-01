أخبار مصر

"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن أزمة متضرري السيول.. الثلاثاء المقبل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قورة، بشأن تمليك أراضي حق الانتفاع المقام عليها منازل متضرري السيول التي تم تسليمها لهم عام 1996، مع تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين؛ حتى يتمكنوا من هدمها وإعادة بنائها وتعليتها، لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأكد النائب أحمد قورة ضرورة اهتمام الحكومة بهذا الملف؛ لأن هناك تضررًا كبيرًا يقع على المواطنين بسببه؛ خصوصًا مع الزيادة العددية لأفراد الأسرة، مشيرًا إلى أهمية الاستجابة للمطالب العادلة لهؤلاء المواطنين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا