شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ القليوبية يشدد على الالتزام بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الثلاثاء، على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بداية من اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 وذلك في إطار الجهود التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح محافظ القليوبية، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة العليا لإدارة كورونا وافقت على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية اعتبارا من أول يونيو 2021 مع استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل، وأن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك المولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفاً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وفيما يخص مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سيتم العمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وناشد محافظ القليوبية مجددًا جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظًا على الصحة العامة، وضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار، تابع محافظ القليوبية حملات غلق المحال بمدن ومراكز المحافظة، أمس الاثنين، مع آخر يوم للمواعيد التي كانت مقررة حتى الساعة التاسعة مساء بالإضافة إلى حملات لرفع الإشغالات بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الامن.

وتلقى «الهجان»، تقريرًا من رؤساء المدن والاحياء عن متابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية عما أسفرت عنه حملات غلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات اعتبارا من يوم الخميس 6 مايو وحتى امس الاثنين 31 مايو 2021 عن ضبط 1992 شيشه وتحرير 4711 محضر عدم ارتداء كمامه و372 غلق مقهي و482 محضر مخالفه مواعيد الغلق، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا