شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حسن يتسلم مهام منصبه مديرًا عامًا لـ«تعليم الوادي الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور جمال حسن محمد، الثلاثاء، مهام منصب مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأعرب «محمد» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عن خالص تقديره وامتنانه لثقة المحافظ، في توليه المنصب، مؤكدًا أنه سيبذل الجهود من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، مشيرا إلى ضرورة التعاون والتكاتف لحسن سير العمل وإنتظامه وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.