شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثلاثاء، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ و2021، بمدارس مدينة بلبيس وذلك للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال، وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام.

بدأت جولة المحافظ بتفقد لجان مدرسة بلبيس الرسمية للغات، والتي تضم 14 لجنة إمتحانية وتستوعب 192 طالب وطالبة، لمتابعة سيرانتظام الإمتحانات التحريرية والتي بدأت أمس في مادة اللغة العربية والخط والاملاء، وتستمر حتي يوم الإثنين القادم الموافق 7 يونيو.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد غرفة العزل المخصصة بالمدرسة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال حالات الإشتباه والاصابة بفيروس كورونا المستجد

وأكد محافظ الشرقية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإنتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الإمتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، لافتا إلى أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب بالتعاون بين هيئة التامين الصحي ومديرية الشؤون الصحية.

وتوجه محافظ الشرقية رافقه رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، لتفقد مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات والتي تضم 18 لجنة تستوعب 245 طالب وطالبة، وذلك لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول للشهادة الاعدادية

اطمأن محافظ الشرقية من الطلاب على مستوى الإمتحان، وما إذا كانت لديهم أيه شكاوي أثناء أدائهم الامتحان، مؤكدًا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الإمتحانات في سهولة ويسر.

من جانبه، أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام يبلغ 118118 طالب وطالبة ،مقسمين إلى 11577 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية العامة، و2965 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و66 طالب وطالبه بالشهادة الإعدادية للصم، و10 طلاب بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، وذلك أمام 731 لجنة على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.