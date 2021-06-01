شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد لجان الشهادة الإعدادية ويوجه بتذليل العقبات أمام الطلاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة قنا للاطمئنان على سير عملية الامتحانات من رؤساء اللجان وللتأكد من خلوها من أي عقبات تواجه الطلاب داخل اللجان، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرونا المستجد، رافقه خلالها الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.

وشملت جولة محافظ قنا، عدد من مقرات اللجان بمدارس«جنوب قنا الاعدادية بنات- سيدي عبدالرحيم الاعدادية بنين- سيدي عبدالرحيم الاعدادية بنات»، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات بلغ 50 ألف و960 تلميذ وتلميذة يؤدون امتحاناتهم داخل 316 لجنة موزعة على 9 إدارات تعليمية بمراكز المحافظة التسعة.

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محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهاده الاعداديه

واطمئن محافظ قنا، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، حيث تم التأكد من توافر جميع الاحتياجات اللازمة للطلاب من مطهرات وكمامات وتعقيم للجان قبل وبعد الامتحانات.

محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهاده الاعداديه

محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهاده الاعداديه

وأوضح «الداودي»، بأنه تم تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح عدد الطلاب داخل اللجنة 14 طالباً فقط للمحافظة على التباعد والمسافات الآمنة أثناء اداء الامتحان، بالإضافة إلى نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها داخل اللجان.

محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهاده الاعداديه

وأضاف محافظ قنا، أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية «و مديرية التربية والتعليم والصحة» ومديرية أمن قنا لتأمين لجان الامتحانات والكنترول بمختلف مراكز ومدن المحافظة ليؤدى الطلاب امتحاناتهم في جو يسوده الهدوء والأمان.

من جانبه، قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إن غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام مديرية قنا للتربية والتعليم، تم ربطها بغرفة عمليات محافظة قنا ووزارة التربية والتعليم، لمتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية لحظة بلحظة لرصد أي معوقات وتلقى الشكاوى أثناء سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ قنا يتفقد امتحانات الشهاده الاعداديه