شكرا لقرائتكم خبر عن توافد على مراكز لقاح كورونا في المنيا.. ودخول 7 فرق متنقلة الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد 16 مركزًا، و7 فرق متنقلة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المنيا، إقبالا من المواطنين للحصول على اللقاح، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

اعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي، دخول 7 فرق طبية جديدة الخدمة، للتنقل داخل القرى والنجوع، لتقديم الخدمة للمواطنين، إضافة إلى 16 مركز معتمد، للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

وناشد محافظ المنيا المواطنين بالاسراع في تسجيل بياناتهم والحصول علي اللقاح، حرصا علي صحتهم وسلامة المجتمع، وقد تم تجهيز 16 مركزًا للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، بجميع مراكز ومدن المحافظة بالإضافة الى تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة «المساجد -الكنائس» ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنون.

وتشمل مراكز تلقي اللقاح الـ16 (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الأسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز ابوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام - مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).