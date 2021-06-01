شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات .. رابط استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وانت في مكانك (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت وزارة الداخلية موقع إلكتروني لمصلحة الأحوال المدنية يهدف استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والقيد العائلي وغيرهم من المستندات عن بعد، من خلال خطوات جديدة تقدمها الوزارة فى أسرع وقت ممكن علي موقع الإنترنت.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومى علي تليفونك المحمول.

- الدخول هنـــــــا الموقع الرسمي لقطاع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

- تسجيل البيانات المطلوبة لمقدم الطلب.

- اختيار الطريقة التي ترغب فيها عملية دفع الرسوم.

- الضغط على الموافقة علي الشروط وكافة الإرشادات الخاصة

وأوضحت وزارة الداخلية بإن إصدار المستندات والبطاقة الشخصية من خلال الإنترنت يكون في حالة أذا المستند المطلوب لنفس مقدم الطلب دون غيره وبشرط مطابقة للتعليمات الواردة في الإرشادات بكل مهنة أو وظيفة.

وقالت وزارة الداخلية بان الموقع الأحوال المدنية يقدم أيضا خدمات إلكترونية لاستخراج القيد العائلي، وثيقة الطلاق، وثيقة زواج و قيد وفاة وشهادة ميلاد، وفي إطار الخطوات المستمرة التي تتخذها "الداخلية" لتنفيذ سياسة الحكومة في التيسير والتسهيل على المواطنين للحصول علي المستندات خاصة بطاقة الرقم القومي والخدمات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني عن بعد دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.