شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الثلاثاء بدء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ بمدرستي الشهيد محمد هاني مصطفى الرسمية للغات (المقريزي سابقا) بإدارة مصر الجديدة التعليمية ومدرسة نوبار الحديثة بنات بعابدين للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات.

ويؤدي ١٥٨٧٩٦ طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) في ٧٥١ لجنة كما يؤدي طالبان الامتحان بلجنة بمستشفى ٥٧٣٧٥.

ويوجد بمدرسة الشهيد محمد هاني مصطفى ١٣ لجنة تضم ١٨٥ طالبا، بالإضافة إلى لجنة خاصة واحدة، كما يوجد بمدرسة نوبار ٩ لجان تضم ١٢٥ طالبة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز ١٤ طالبا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم.

وأشاد محافظ القاهرة بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة.

وطمأن محافظ القاهرة أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم .