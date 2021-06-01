شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 13 موظفًا في البحيرة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة لإدارة الرقابة والمتابعة في ديوان عام محافظة البحيرة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتنفيذ عدة حملات انضباطية أسفرت عن إحالة 13 من العاملين بالمصالح الحكومية للتحقيق.

وقامت الحملات بالمرور المفاجئ على الإدارة الزراعية والإدارة التعليمية وإدارة التموين في كوم حمادة، وتبين ترك المذكورين لمحل العمل والانصراف قبل المواعيد الرسمية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالقيام بحملات لمتابعة الانضباط الإداري وحسن سير العمل في جميع المصالح والهيئات الحكومية في مدن ومراكز محافظة البحيرة، ومتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة للعمل والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقصرين.