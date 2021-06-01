شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال ابتكاري عن كورونا في تعبير الشهادة الإعدادية ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجىء طلاب الشهادة الاعدادية ببنى سويف بسؤال في مادة التعبير بمادة اللغة العربية عن اكتب لافته ارشادية عن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وكان الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف، قام بالمرور على لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات وتنفيذ الاجراءات الاحترازية من قياس الحرارة والتباعد الاجتماعى وارتداء الطلاب والطالبات للكمامات داخل اللجان الامتحانية.

سؤال عن كورونا في امتحان الشهادة الإعدادية

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الادارات التعليمية بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، وألا يتجاوز عدد الطلاب 14 طالبا بكل لجنة فرعية، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وكشف الحرارة على الطلاب والمعلمين يوميا قبل دخول اللجان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين بتلك اللجان.

وقالت سهام يوسف وكيل وزارة التربية ببنى سويف انه أنتظم 51 ألف و564 طالبا وطالبة داخل 330 لجنة بمحافظة بني سويف، أول أيام إمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 في مادة «اللغة العربية والخط والإملاء» .

وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن المديرية قد أتمت استعداداتها ت لبدء ‏امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير الامتحانات، مضيفة أنه قد تم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على 330 لجنة على مستوى المحافظة.

كما استعدت لجنة تقدير الدرجات لبدء تصحيح أوراق الإجابات بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح بمادة اللغة العربية يوم الأربعاء 2 يونيه 2021م، وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات وإزالة أية معوقات تعوق عملية التقدير، مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة «الكنترول» بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب

وكان المحافظ «د. محمد هاني غنيم» قد اعتم ،في وقت سابق، جداول امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية العامة والمهنية» للعام الدراسي 2020/ 2021 «عام ومهني» حيث تعقد الامتحانات على مدار 6 أيام، والتي تبدأ الثلاثاء «1 يونيه» باللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الأربعاء «2يونيه» بالدراسات الاجتماعية، والخميس «3 يونيه» بالهندسة، والسبت «5 يونيه» للغة الأجنبية، والأحد 6 يونيه للعلوم، وتختتم يوم الإثنين«7 يونية» بمادة الجبر، وقد تمت مراعاة أن يخصص لكل مادة يوم واحد للتيسير على الطلاب وتخفيف الكثافة والتواجد داخل اللجان.