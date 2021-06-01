شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يضرب امرأة بعنف في أحد مطاعم نيويورك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شرطة مدينة نيويورك، عن تعرض امرأة آسيوية للضرب بشكل عنيف على وجهها على يد رجل، حتى طرحت أرضا، في هجوم وقع خارج مطعم في الحي الصيني في المدينة.

التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو، نشرته عضو الجمعية الدفاع عن حقوق الأقليات «يوه لاين نيو»، على موقع «تويتر»، بحسب ما نقلته وكالة «سبوتنيك» عن صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

​يمكن رؤية الضحية البالغة من العمر 55 عامًا وهي تسير بجوار مقهى «Kong Sihk Tong»، عندما ضربها رجل يرتدي سترة برتقالية، وطرحها أرضا.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عنيدفة بين المغردين.