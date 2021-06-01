شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السياحة العالمية يتوقع مفاجأة لمصر في حالة زيادة معدلات التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د. سعيد البطوطي مستشار منظمة السياحة العالمية، اليوم الإثنين، إن المقصد السياحي المصري، لو أسرع في معدلات التطعيم واطمأن السوق الألماني لذلك، أتوقع حدوث مفاجأة كبيرة في حجم الحجوزات لمصر خلال موسم الشتاء القادم.

وأضاف «البطوطي»، أن هناك انتعاش في الحجوزات بشكا مفاجئ لدى لوفتهانزا وفي الأسبوع الماضي وحده زادت الحجوزات بشكل حاد كما كانت قبل أكثر من عام، والشركة تعيد الآن تشغيل المزيد من الطائرات التي كانت متوقفة بسبب الوباء مرة أخرى.

وتابع أن هاري هومايستر عضو مجلس الإدارة صرح اليوم «بأن الشركة تخطط لإعادة تنشيط ما يصل إلى 50 طائرة إضافية في الأسابيع المقبلة، ويضيف بأن أرقام الحجز قد قفزت الأسبوع الماضي وزادت بشكل مطرد لمدة ثمانية أسابيع قادمة، حيث كانت هذه أقوى سبعة أيام في حجم الحجوزات منذ أبريل 2020، وارتفع الطلب على الرحلات الجوية في شهري يوليو وأغسطس من عشرة إلى أحد عشر مرة عما كان عليه قبل أربعة أسابيع».

وأضاف أيضا أنه في بعض الخطوط تعدى الطلب ما كان عليه قبل جائحة كورونا، لذلك سيتم الآن إعادة تنشيط 30 إلى 50 طائرة إضافية.

في الوقت نفسه دعا هومايستر السياسيين إلى الالتزام بتطبيق شهادة التطعيم الرقمية وتشغيلها بحلول نهاية يونيو كما أعلن، وإلا فإن موسم السفر في الصيف سيكون مرهقا للغاية للعملاء. يجب أن تنتهي فوضى الأوراق مع إثبات التطعيمات أو الاختبارات أو الشفاء في أسرع وقت ممكن. نعاني الآن أن لكل دولة تقريبا إرشاداتها الخاصة وتتطلب مستندات مختلفة، ونحن بحاجة إلى معيار دولي موحد، وعلى المدى القصير على الأقل قواعد موحدة في أوروبا.