شكرا لقرائتكم خبر عن السبت المقبل.. بدء امتحانات الإعدادية بالمنيا «تعرف على الجدول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بدء امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل، ولمدة أسبوع داخل 546 لجنة عامة تم تجهيزها لاستقبال 102 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى طلاب المنازل داخل 9 إدارات تعليمية من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وقال «الرشيدي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الامتحانات تجري على مدار 6 أيام بواقع مادة كل يوم، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمراقبين والأجهزة المعاونة، حيث السبت اللغة العربية والخط والإملاء، والأحد الهندسة، والاثنين لغة أجنبية، والثلاثاء جبر وإحصاء، والأربعاء دراسات اجتماعية، والخميس علوم .

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع مقار لجان سير الامتحانات، ودورات المياه، مع التنبيه المشدد على الطلاب وجميع العاملين باللجان سواء معلمين، أو إداريين، أو عمال، بضرورة ارتداء أدوات الوقاية الشخصية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً إلى اللجان.

وشكّل «الرشيدي» غرفة عمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، والتواصل المباشر معها.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في المنيا