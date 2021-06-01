شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان امتحانات كلية الآداب ويناشد بالالتزام بالكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الآداب جامعة عين شمس وسط إجراءات احترازية مشددة، فيما تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور مصطفى مرتضي عميد الكلية عدد من اللجان للوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وشدد نائب رئيس الجامعة خلال جولته وعلي ضرورة التزام الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس بكافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وتجرى الامتحانات على مدار خمس فترات يوميا ، ويتم عرض الجداول تباعاً علي شاشات موجودة بطرقات الكلية ، ويبلغ زمن اللجنة ساعة واحدة تفصل بين كل لجنة وأخرى نصف ساعة يتم خلالها تعقيم وتنظيف اللجان، كما يتم السماح للطلاب بالدخول فور تواجدهم بالكلية لمنع التكدس أمام اللجان وبالطرقات.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني 20700 طالب وطالبة بأقسام الكلية المختلفة البالغ عددها 16 قسما.