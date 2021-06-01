شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يبحث مع رئيس قطاع المياه الجوفية المشروعات الجارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف علي مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس السيد شلبي، رئيس قطاع المياه الجوفية ، وذلك لمتابعة الأعمال والمشروعات التى يقوم القطاع بتنفيذها وخطة القطاع خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أنه يتم حاليا استكمال تنفيذ مشروعات الحماية من السيول فى جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح بالاضافة إلى ما تم تنفيذه من" سدود و بحيرات صناعية و خزانات أرضية، و قنوات صناعية ومعابر إيرلندية" بهدف استيعاب مياه الأمطار والسيول والإستفادة منها التنمية.

الجدير بالذكر أن الوزارة تتعامل بشكل هام مع مشروعات ضخمة مثل الحماية من السيول لأننا نعلم الطبيعة الجبلية فى شبه جزيرة سيناء وبالتالى وجود السيول يمثل تحدى كبير أمامنا مثلها مثل محافظة البحر الأحمر نظرا لوجود الجبال العديدة الموجودة هناك والتى كانت تمثل تحدى بالنسبة لنا فى أننا نجد كميات كبيرة من الأمطار تتساقط فى فترة زمنية بسيطة تندفع على شكل سيل وتهدد الطرق والقرى السياحية والتجمعات البدوية وبالتالى فنحن نتعامل مع مشكلة لابد من مواجهتها بحماية الأهالى من هذه الكمية الكبيرة من المياه وفى نفس الوقت نجمع هذه المياه حتى يمكن الاستفادة منها.