شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تطلق النسخة الإنجليزية من موقعها الإلكترونى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه أتيحت للمستخدمين، ابتداءًا من اليوم، النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإنترنت، وذلك بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد دخول المسيح أرض مصر، اليوم.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في رسالة مصورة باللغة الإنجليزية، أن نسخة الموقع المترجمة، التي أُطلِقت اليوم، موجهة للأجيال الجديدة وشباب الأقباط في البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن قداسته صلى قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبيسرجة بمصر القديمة، التي تعد إحدى محطات العائلة المقدسة حيث أقامت بها لفترة أثناء تواجدها في مصر.



اثناء قراءة البولس والابركسيس



البابا بالمعمودية



البابا تواضروس الثانى



البابا يصلى اما احدى الايقونات الاثرية



البابا يعظ من اعلى الايمبل



الصلاة بالكنيسة



العظة المقدسة للقداس



القداس الالهى



القداس بالكنيسة



القداس من الهيكل



القساوسة والراهبات اثناء القداس



المطارنة والاساقفة اثناء القداس



المعمودية



خورس الموعوظين



زفة القيامة



صحن الكنيسة