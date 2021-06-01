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الكنيسة الأرثوذكسية تطلق النسخة الإنجليزية من موقعها الإلكترونى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، أنه أتيحت للمستخدمين، ابتداءًا من اليوم، النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على الإنترنت، وذلك بمناسبة احتفال الكنيسة بعيد دخول المسيح أرض مصر، اليوم.

وأعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في رسالة مصورة باللغة الإنجليزية، أن نسخة الموقع المترجمة، التي أُطلِقت اليوم، موجهة للأجيال الجديدة وشباب الأقباط في البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن قداسته صلى قداس عيد دخول المسيح أرض مصر بكنيسة أبيسرجة بمصر القديمة، التي تعد إحدى محطات العائلة المقدسة حيث أقامت بها لفترة أثناء تواجدها في مصر.

اثناء قراءة البولس والابركسيس
اثناء قراءة البولس والابركسيس

 

البابا بالمعمودية
البابا بالمعمودية

 

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

 

البابا يصلى اما احدى الايقونات الاثرية
البابا يصلى اما احدى الايقونات الاثرية

 

البابا يعظ من اعلى الايمبل
البابا يعظ من اعلى الايمبل

 

الصلاة بالكنيسة
الصلاة بالكنيسة

 

العظة المقدسة للقداس
العظة المقدسة للقداس

 

القداس الالهى
القداس الالهى

 

القداس بالكنيسة
القداس بالكنيسة

 

القداس من الهيكل
القداس من الهيكل

 

القساوسة والراهبات اثناء القداس
القساوسة والراهبات اثناء القداس

 

المطارنة والاساقفة اثناء القداس
المطارنة والاساقفة اثناء القداس

 

المعمودية
المعمودية

 

خورس الموعوظين
خورس الموعوظين

 

زفة القيامة
زفة القيامة

 

صحن الكنيسة
صحن الكنيسة

 

من اعلى الايمبل
من اعلى الايمبل

 

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