شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح التقدم للصف الأول الابتدائى بالمدارس الحكومية للعام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم للصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية للعام الدراسى المقبل، 2021،2022، إلكترونيا عبر موقعها الرسمى.

وأوضحت الوزارة، أن بداية التقديم إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال تكون من 1يونيو 2021، حتى 30 يونيو 2021، ويتم التنسيق لكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، موضحة أنه بالنسبة لقواعد القبول للصف الأول الابتدائى يطبق القرار الوزاري رقم 145 لسنة 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم ويكون بداية التقديم إلكترونيا من يوم 1 يونيو 2021، ويكون سن القبول 6 سنوات مع التنبيه بالالتزام بعدم استخدام أى تطبيقات خارجية مخالفة لما تقوم الوزارة بنشره على البوابة الرسمية لمركز معلومات الوزارة.

وتابعت أنه يمكن ولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكترونى لأكثر من مدرسة، ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر فى حالة تعسره فى التسجيل أن تقوم المدرسة نفسها بالتقديم لولى الأمر بشرط إحضار صورة ميلاد الطفل المميكنة حديثة وصورة طاقة ولى الأمر، ومتاح للمدارس من خلال وحدة المعلومات طباعة كشوف المقتدمين إلكترونيا وتسليمها للجنة المختصة بالمدرسة للقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول وفقا للقواعد المنظمة.



وتابعت الوزارة: يتم إعلان ولى الأمر بنتيجة القبول المبدئى من خلال موقع التقديم الإلكترونى وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم ملف الطالب الورقى ويتم إعلان نتيجة القبول النهائى عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفائه البيانات المطلوبة.

وقالت الوزارة: أنه ينم تشكيل لجان استلام الملفات الورقية للمتقدمين إلكترونيا بالمدارس وعقب استلام الملفات يجب التسجيل الإلكترونى للذين تم قبولهم نهائيا واستلام ملفاتهم وطباعة الكشوف النهائية للمتقدمين وتسلميها للجهة المختصة فى الإدارة التعليمية، علما أنه على المدارس أن تلتزم بتسجيل طلبات التقديم الإلكترونى للصف الأول الابتدائى لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التسجيل الإلكترونى خلال الفترة المحددة على أن يتم استكمال إجراءات القبول وفقا للقواعد المنظمة.

وبالنسبة للمتقدمين للمدارس الرسمى للغات وخاصة وعربى، تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات وذلك خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس، قائلة: سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية فى حالة عدم ادخال جميع البيانات الخاصة بالتلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى، مشيرة إلى أنه بالنسبة للطلاب الوافدين، يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ثم يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.