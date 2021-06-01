شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد يصدر نماذج اختبارات الثانوية الأزهرية للدور الأول 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من النماذج التجريبية لاختبارات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الأول من العام الدراسي: 2020/2021. وضع النماذج نخبة من موجهى قطاع المعاهد من مختلف التخصصات والمواد، وعلى غرار امتحانات نهاية العام بنظام البوكليت.

وتهدف نماذج الاختبارات إلى تهيئة الطالب لاختبارات نهاية العام، ووضعه أمام امتحان مشابه لما يتم فى نهاية العام.

الجدير بالذكر يواصل قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث بدأت عدد من المناطق الأزهرية فى إجراء مقابلات المتقدمين للعمل رؤساء اللجان الشهادة الثانوية الأزهرية من بين المعلمين بالمعاهد الأزهرية وفق الشروط والضوابط المعلنة، لاختيار عدد من المعلمين المؤهلين للعمل رئيس لجنة ومساعد رئيس لجنة بالشهادة الثانوية الأزهرية، خلال الامتحانات المقرر عقدها فى 19 يونيو القادم وتنتهى 1 أغسطس.

كانت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية قد فتحت منتصف أبريل الماضى باب التقدم للراغبين فى الاشتراك بأعمال لجان المراقبة رؤساء لجان أو مساعدين الامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021/2020، وفق عدد من الضوابط والشروط، التى تضمنت ضرورة أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف وعلى رأس العمل، وألا تقل درجته فى الكادر عن معلم خبير، مع عدم وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمتقدم ضمن طلاب الشهادة الثانوية لهذا العام، وألا يكون محال للتقاعد أثناء انعقاد لجان امتحانات الشهادة الثانوية، وألا يجمع بين أعمال کنترولات الشهادات العامة الأزهرية والمشاركة فى أعمال الملاحظة والشفوى للشهادة الثانوية واللجان الإدارية ومراكز الأسئلة للشهادة الثانوية الأزهرية.