شكرا لقرائتكم خبر عن كويكبان يعبران قرب الأرض بسلام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر كويكبان من الكويكبات المكتشفة فى مرصد كيسو بمدينة طوكيو باليابان قبل يوم واحد من اقترابهما بشكل متزامن ضمن مسافة قريبة من الكرة الأرضية بدون خطر اصطدام.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن الكويكب المسمى 2021 KN2 مر قرب الأرض على مسافة 0.38 مسافة قمرية ( 145,109 كيلومتر) وهو ينتمى إلى مجموعة كويكبات تسمى أبولو ويبلغ قطره بين 5 و 11 مترًا وهو الكويكب رقم 58 المعروف الذى يعبر ضمن مسافة قمرية واحدة (384,401 كيلومتر) منذ بداية العام 2021 والسابع حتى الآن هذا الشهر.

أما الكويكب الثانى يحمل اسم 2021 KO2 عبر قرب الأرض على مسافة 0.96 مسافة قمرية (371,002 كيلومتر) وهو ينتمى إلى مجموعة كويكبات تسمى اتن ويبلغ قطره بين 6.6 و 15 مترًا وقد مر قبل أقل من 24 ساعة من الكويكب الآخر، وهو الكويكب رقم 59 المعروف الذى يمر ضمن مسافة قمرية واحدة (384,401 كيلومتر) منذ بداية العام والثامن حتى الآن هذا الشهر.

وأوضح التقرير أن الكويكبين صغيران جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية وهما غير مشاهدان بالعين المجردة ولو افترضنا انهما كانا فى مسار اصطدام، فمن المحتمل أن يصبحوا كرات نارية أثناء تحطمهما فى أعلى الغلاف الجوى للأرض وهو حدث يتكرر عدة مرات فى السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.

وحسب بعض التقديرات، هناك مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة بحجم هذه الكويكبات لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض، وفى المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير - عادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.

بشكل عام يعتبر إنجاز كبير العثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة فى المقام الأول، لأنها تمر بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا بدرجة كافية من الأرض ليكون ساطعًا بدرجة كافية ولكن ليس قريبًا جدًا بحيث يتحرك بسرعة كبيرة فى السماء.